Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела о падении уфимца на крыльце

Глава СК РФ Александр Бастрыкин начал расследование уголовного дела о падении уфимца на крыльце дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, мужчина поскользнулся на неочищенном от наледи и снега крыльце, получив травму. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.
Как выяснилось, ранее жильцы уже обращались в профильные структуры с жалобами, но результат так и не получили. Бастрыкин потребовал доклад от главы СК Башкирии о ходе расследования дела.
