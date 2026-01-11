Ричмонд
Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела о падении уфимца на крыльце

Жильцы дома неоднократно жаловались на состояние крыльца.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин начал расследование уголовного дела о падении уфимца на крыльце дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, мужчина поскользнулся на неочищенном от наледи и снега крыльце, получив травму. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Как выяснилось, ранее жильцы уже обращались в профильные структуры с жалобами, но результат так и не получили. Бастрыкин потребовал доклад от главы СК Башкирии о ходе расследования дела.

