К концу недели в Калининградской области ожидается потепление и осадки

После нескольких дней морозной погоды в Калининградской области наметятся изменения.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным прогнозам, уже в четверг в регионе начнётся постепенное повышение температуры воздуха. Днём столбики термометров поднимутся до −3… −7 градусов, а в западных районах и на побережье во второй половине суток температура может приблизиться к нулевой отметке.

Одновременно с потеплением возрастёт вероятность осадков. Синоптики предупреждают о возможных интенсивных осадках в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах не исключён переход осадков в переохлаждённый дождь или дождь, что может осложнить дорожную обстановку и привести к образованию гололедицы.

Специалисты рекомендуют жителям региона учитывать прогноз при планировании поездок и быть особенно внимательными на дорогах в период смены погодных условий. Потепление, сопровождающееся осадками, традиционно считается одним из самых сложных периодов для коммунальных и дорожных служб.