К концу недели в Калининградской области ожидается потепление и осадки

По предварительным прогнозам, уже в четверг в регионе начнётся постепенное повышение температуры воздуха. Днём столбики термометров поднимутся до −3… −7 градусов, а в западных районах и на побережье во второй половине суток температура может приблизиться к нулевой отметке.