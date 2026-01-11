Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика

По его словам, 6 января мужчина, как обычно, вышел на смену, но не ожидал встретить на своем пути снеговика. Ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Поэтому водитель вышел из кабины, едва не потерял тапочки, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.