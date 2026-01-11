Водитель снегоуборщика из Оренбурга пощадил снеговика

УФА, 11 янв — РИА Новости. В соцсетях распространилось видео, на котором водитель трактора во время уборки снега выходит из кабины машины и переносит на руках снеговика в сторону.
«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе», — сообщил глава Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
По его словам, 6 января мужчина, как обычно, вышел на смену, но не ожидал встретить на своем пути снеговика. Ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Поэтому водитель вышел из кабины, едва не потерял тапочки, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.
«Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: “Чтобы поверить в добро, надо начать делать его”, — отметил губернатор.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал это видео в своем Telegram-канале. Он написал, что увидел «теплый ролик» в интернете, и выразил желание, чтобы в 2026 году было больше «простой человеческой доброты».