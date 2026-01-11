Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта.
«По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.
Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.
«Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды», — добавили в дептрансе.
Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.