Москвичам посоветовали использовать общественный транспорт в понедельник

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта.

«По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.

Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

«Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды», — добавили в дептрансе.

Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.