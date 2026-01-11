Последствия снегопада в Москве устраняют 145 тысяч человек

«Продолжаем масштабные круглосуточные работы по очистке городских территорий от снега, нарастили силы — всего на данный момент задействованы порядка 145 тысяч человек, это — сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций. На улицах работает более 15 тысяч единиц техники. Снег в столичном регионе периодически продолжается, за прошедшие сутки его прирост составил два сантиметра, к утру ожидаем еще от двух до шести сантиметров, всего в ближайшие дни, по уточненному прогнозу метеорологов, прирост снега может составить до 16 сантиметров. С начала снегопада в отдельных районах выпало до 46 сантиметров», — отметил Бирюков.