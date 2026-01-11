Жителей Богородска предупреждают об опасности катания с горки на Крутой горе

Жителей Богородска предупреждают об опасности катания с горки, расположенной на территории Крутой горы.
В telegram-канале администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области говорится, что конструкция и рельеф горки на Крутой горе не отвечают требованиям безопасности для активного катания. Использование ее для зимних развлечений может привести к травмам и несчастным случаям.
Чтобы избежать рисков, населению рекомендуется выбирать только специально оборудованные и сертифицированные площадки, прошедшие все проверки.
Напомним, ДТП с участием ребенка, катавшегося на тюбинге, произошло в Нижегородской области в новогодние каникулы.