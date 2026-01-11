Художница из Молдовы пишет картины… держа кисть ртом

Руснак родилась в селе Дрепкауцы. В 1997 году вместе с семьёй переехала в Беларусь, где и прошла значительная часть её жизни. По имеющимся данным, первые серьёзные проблемы со здоровьем начались у неё около 30 лет — тогда у художницы отказали ноги. Примерно через пять лет она утратила и подвижность рук.