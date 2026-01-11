Художница из Молдовы пишет картины… держа кисть ртом

Любовь Руснак — художница родом из Молдова, известная своими картинами, созданными в условиях тяжёлых физических ограничений. С 2014 года она пишет, держа кисть ртом, после того как из-за болезни утратила способность пользоваться руками и ногами.
Руснак родилась в селе Дрепкауцы. В 1997 году вместе с семьёй переехала в Беларусь, где и прошла значительная часть её жизни. По имеющимся данным, первые серьёзные проблемы со здоровьем начались у неё около 30 лет — тогда у художницы отказали ноги. Примерно через пять лет она утратила и подвижность рук.
Фото: картина Любовь Руснак.
Несмотря на прогрессирующее заболевание и фактическую обездвиженность, в 2014 году Любовь Руснак вернулась к живописи, освоив технику письма ртом. Этот способ требует значительных физических усилий и длительной концентрации, однако позволил ей продолжить творческую деятельность без использования рук.
Работы Руснак в разные годы публиковались в социальных сетях.
Фото: картина Любовь Руснак.
— Так что, когда вы жалуетесь на жизнь, посмотрите на эти прекрасные, по настоящему талантливые, наполненные светом, работы. Может быть вы пересмотрите свое отношение к жизни, — написала в соцсетях Оксана Шишко-Козырская, которая и опубликовала фото картин.