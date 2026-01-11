Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Художница из Молдовы пишет картины… держа кисть ртом

Когда вы жалуетесь на жизнь, посмотрите на эти прекрасные, по настоящему талантливые, наполненные светом, работы, может быть вы пересмотрите свое отношение к действительности.

Источник: Комсомольская правда

Любовь Руснак — художница родом из Молдова, известная своими картинами, созданными в условиях тяжёлых физических ограничений. С 2014 года она пишет, держа кисть ртом, после того как из-за болезни утратила способность пользоваться руками и ногами.

Руснак родилась в селе Дрепкауцы. В 1997 году вместе с семьёй переехала в Беларусь, где и прошла значительная часть её жизни. По имеющимся данным, первые серьёзные проблемы со здоровьем начались у неё около 30 лет — тогда у художницы отказали ноги. Примерно через пять лет она утратила и подвижность рук.

Фото: картина Любовь Руснак.

Несмотря на прогрессирующее заболевание и фактическую обездвиженность, в 2014 году Любовь Руснак вернулась к живописи, освоив технику письма ртом. Этот способ требует значительных физических усилий и длительной концентрации, однако позволил ей продолжить творческую деятельность без использования рук.

Работы Руснак в разные годы публиковались в социальных сетях.

Фото: картина Любовь Руснак.

— Так что, когда вы жалуетесь на жизнь, посмотрите на эти прекрасные, по настоящему талантливые, наполненные светом, работы. Может быть вы пересмотрите свое отношение к жизни, — написала в соцсетях Оксана Шишко-Козырская, которая и опубликовала фото картин.