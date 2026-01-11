Аэропорт Шереметьево доставил более половины всего задержанного багажа

«Шереметьево продолжает работать в штатном режиме. Больше половины багажа доставлено адресно владельцам», — сообщила пресс-служба Шереметьево в своем telegram-канале. Там же отмечается, что несмотря на продолжающийся снегопад, вылеты и прилеты воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний осуществляются в штатном режиме в соответствии с откорректированным расписанием.