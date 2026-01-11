Ричмонд
Появилось фото тайно переданного США Украине ЗРК Tempest

Украина тайно получила от США зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest. Вашингтон передал его Киеву для проведения тестирования в реальных боевых условиях. Об этом сообщил Telegram-канале «Осведомитель».

ЗРК Tempest был впервые представлен компанией-разработчиком V2X на оборонной выставке AUSA 2025 в Вашингтоне. Комплекс использует управляемые ракеты Longbow Hellfire, которые могут поражать низколетящие аэродинамические цели.

— По всей видимости, поставки данных ЗРК произошли в ограниченном количестве, — говорится в публикации.

Государственный секретарь США Марко Рубио в общении с журналистами охарактеризовал позицию американской стороны в украинском конфликте: Киев получает от Вашингтона вооружение, тогда как Москва — санкционное давление.

Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский союз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете объединения и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.

