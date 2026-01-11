Четыре школы Сарова получили Знак качества в 2025 году

В 2025 году четыре школы Сарова удостоились Знака качества за высокий уровень объективности оценивания знаний учеников, сообщает администрация города. Всего в номинации «Высокая культура оценивания» отмечены 23 школы Нижегородской области, и саровские образовательные учреждения оказались в числе лучших.
Среди награжденных — Гимназия № 2, Лицей № 3, Школа № 17 и Лицей № 15. Полученные Знаки качества школы смогут разместить на своих официальных сайтах, а списки всех награжденных опубликованы на сайте Федерального института оценки качества образования.