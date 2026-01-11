«Удары возмездия» вогнали Украину в самую сложную за зиму ситуацию со светом

ДТЭК указал на серьёзные проблемы при передаче электроэнергии в Днепропетровске и одноимённой области. Трудности также отмечают в энергосистеме Киева и Киевской области. Экстренные отключения света продолжаются в некоторых районах столицы, включая часть Печерского и Голосеевского районов, а также левый берег.