«Удары возмездия» вогнали Украину в самую сложную за зиму ситуацию со светом

«Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», — отмечает холдинг.
ДТЭК указал на серьёзные проблемы при передаче электроэнергии в Днепропетровске и одноимённой области. Трудности также отмечают в энергосистеме Киева и Киевской области. Экстренные отключения света продолжаются в некоторых районах столицы, включая часть Печерского и Голосеевского районов, а также левый берег.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе временно прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта. Проблемы в Киеве начались после мощных прилётов российских ракет по объектам инфраструктуры, обеспечивающих работу ВСУ.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.