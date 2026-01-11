Bloomberg: Германия намерена создать совместную миссию НАТО в регионе Арктики

Германия планирует инициировать создание совместной миссии НАТО в арктическом регионе, включая Гренландию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США», — говорится в материале.
Совместная миссия под названием «Арктический страж», затрагивающая территорию региона, будет направлена на защиту Гренландии на фоне угроз США об аннексии автономной территории Дании.
Ранее KP.RU сообщал, что отсутствие реакции НАТО на заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию вызвало тревогу среди стран Европы. Отмечается, что молчание руководства альянса подрывает доверие к его способности защищать интересы Дании.