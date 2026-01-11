Сотни россиян застряли в Египте из-за переноса рейсов

Россияне, которые не могут вылететь из Египта, продлевают номера в отеле за свой счет.
Сотни российских туристов застряли в Египте из ‑за переноса рейсов и вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счет. Об этом сообщают СМИ.
«Сотни россиян не могут вылететь из Египта домой — туристы вынуждены продлевать номера в отелях за свой счет. … В Москве самолет приземлится в лучшем случае в 12:00 (понедельника). Многие люди планировали успеть на работу вовремя, но теперь вряд ли», — сообщил telegram-канал Baza. По словам одной из пассажирок рейс из аэропорта Хургады, запланированный на утро воскресенья, перенесли на 20 часов.
Россияне вынуждены продлевать срок проживания в гостиницах. За каждые дополнительные сутки уходит от 50 до 70 долларов.
Ранее Москву и Московскую область накрыл снегопад. По данным Гидрометцентра, он вошел в число самых сильных за последние 146 лет. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни — в материале URA.RU.
Ожидается усиление непогоды. Снегопад с вечера 11 января на утро 12 января может повлиять на работу аэропортов Москвы. Ожидаются задержки и отмены рейсов как на прилет, так и на вылет.