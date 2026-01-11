Bloomberg: Германия намерена создать миссию НАТО «Арктический страж»

Германия собирается в ближайшее время создать совместную с Североатлантическим альянсом миссию под названием «Арктический страж». Об этом в воскресенье, 11 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, эта миссия охват Арктический регион, в том числе Гренландию, и будет направлена на урегулирования напряженности с США насчет острова. Действующая миссия НАТО «Балтийский страж» также может стать образцом для «Арктического стража».
— Германия предложит создать совместную миссию НАТО… в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за угроз аннексии Гренландии, — говорится в материале.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.
По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.