Россиянам рассказали, когда ждать следующих длинных выходных

Период каникул в честь Нового года, который продлился 12 дней, подходит к концу. Следующие длинные выходные россиян ждут с 21 по 23 февраля включительно в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Мартовские праздничные дни, посвященные Международному женскому дню, продлятся с 7 по 9 марта. Традиционные майские выходные будут разделены на две части. Первая продлится с 1 по 3 мая, а вторая — с 9 по 11 мая.
Уже в июне, в честь Дня России, выходные займут период с 12 по 14 число, с пятницы по воскресенье. Среда, 4 ноября, также объявлена нерабочим праздничным днем в связи с Днем народного единства.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что граждан ждет год без шестидневных рабочих недель. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118 без учета 28-дневного отпуска.
Между тем Бессараб ранее выразила мнение, что Россия может вступить на «мягкий путь» перехода к четырехдневной рабочей неделе после окончания специальной военной операции.