Трамп репостнул изображение ИИ, на котором он курит кубинскую сигару

Лидер США Дональд Трамп репостнул в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.
«Это определенно произойдет», — подписал изображение пользователь.
На снимке Дональд Трамп в черном костюме курит сигару на фоне флага Кубы.
Ранее президент США рассказал, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики.
До этого момента Дональд Трамп заявил, что никогда не употреблял спиртные напитки, табачные изделия и наркотические вещества.
