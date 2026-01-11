Ричмонд
Трамп репостнул изображение ИИ, на котором он курит кубинскую сигару

Дональд Трамп опубликовал в соцсети изображение, на котором он курит кубинскую сигару.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп репостнул в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.

«Это определенно произойдет», — подписал изображение пользователь.

На снимке Дональд Трамп в черном костюме курит сигару на фоне флага Кубы.

Ранее президент США рассказал, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики.

До этого момента Дональд Трамп заявил, что никогда не употреблял спиртные напитки, табачные изделия и наркотические вещества.

