«Один станет запасным, как я»: принц Гарри выразил беспокойство о судьбе племянников

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что пытался поговорить со своим братом Уильямом насчет того, как тяжело приходится младшим детям в королевской семье, но тот отреагировал на это негативно.
Принц Гарри назвал себя человеком, который хочет «все исправить», особенно когда видит, что кому-то плохо. Герцог признался, что сильно переживает за принцессу Шарлотту и принца Луи, потому что они, как и он когда-то, не первые в очереди на трон.
— Мы с Уильямом говорили об этом пару раз. Он четко дал мне понять, что его дети — не моя забота. Но я все равно чувствую ответственность, потому что знаю, что хотя бы один из них станет таким же, как я: запасным. Мне от этого больно, и я беспокоюсь, — передает слова герцога таблоид Daily Mirror.
Недавно стало известно, что принц Гарри сорвал наметившееся примирение со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, лично отправив письмо главе Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Шабане Махмуд.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-хаусе, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года.