В начале рабочей недели погода в регионе ухудшится

Ростовский гидрометцентр сообщил прогноз на 12 января.

Сейчас в Ричмонде: +10° 9 м/с 32% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Аргументы и факты

Как сообщают в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января 2026 года в донском регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На юге области ожидается дождь.

Ночью и утром — местами туман, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью и утром −3… 2°, при прояснениях до −7°, с понижением днём и вечером по северу до −12… −17°, по югу до −6… −11°.