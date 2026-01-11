В начале рабочей недели погода в регионе ухудшится

Как сообщают в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января 2026 года в донском регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. На юге области ожидается дождь.