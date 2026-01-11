На побережье Крыма обрушился шторм

На ялтинском побережье наблюдается сильный шторм, уровень которого достиг четырёх баллов. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своём Telegram-канале.
«Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность», — предупредила она.
Ситуация осложняется обильными осадками, выпавшими накануне. За субботу в регионе Ялты выпало 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри — 65 миллиметров, что может привести к подъёму уровня воды в местных реках.
Ранее МЧС Крыма предупреждало о прохождении Балканского циклона, который принесёт на полуостров штормовой ветер, ливни и понижение температуры. Все городские и экстренные службы переведены на усиленный режим работы.