Эксперт назвал последний способ, как найти Усольцевых

Волонтеры хотят возобновить поиски Усольцевых весной.
Нейросеть, которую планируют привлечь к новым поискам пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых, способна допустить критические ошибки и увести добровольцев по ложному следу. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, отметив, что при комбинированном поиске шансы на обнаружение увеличатся.
«Человек при отсмотре кадров может пропустить то, что нужно найти. Может глаз замылиться во время долгого просмотра. Однако и нейросеть от ошибок не застрахована. Лучший вариант — комбинированный поиск», — пояснил Раевский, комментируя планы волонтеров использовать искусственный интеллект для анализа аэрофотосъемки с квадрокоптеров во время весеннего этапа поисковой операции.. Его слова передает aif.ru.
Ранее волонтеры сообщили, что весной планируют повторно обследовать труднодоступные участки тайги с помощью ИИ. Нейросеть будет обрабатывать отснятые с коптера фото и видео.
В конце сентября 2025 года 64‑летний Сергей Усольцев, 48‑летняя Ирина Усольцева и их пятилетняя дочь Арина исчезли во время прогулки в районе скалы Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. В ходе поисковой операции рассматривались различные версии произошедшего — от нападения диких животных до намеренного выезда за пределы страны. Официальной остается версия о несчастном случае.