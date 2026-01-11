В Таиланде более 20 россиян пострадали при аварии катера, одна девушка погибла

По информации Telegram-канала «Реальный Пхукет», в апреле прошлого года туристы из России и Казахстана получили ожоги при пожаре на катере той же турфирмы. Капитан и механик ожидали прибытия подменного катера и одновременно пытались своими силами починить вышедший из строя двигатель. Однако во время ремонта ни на борту судна, ни рядом с ним не должно было находиться туристов, отметили авторы канала.