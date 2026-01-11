Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские дорожники готовятся к возвращению снегопада в начале недели

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, более 142 тыс. куб. м. снежных масс вывезено с улиц столицы Приволжья за четыре дня снегопада.

Сейчас в Ричмонде: +10° 9 м/с 32% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: НТА-Приволжье

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, значения уже побили многолетние рекорды.

В последний день новогодних каникул город готовят к началу первой рабочей недели года. В воскресенье непогода стихла, поэтому акцент сделан на активном вывозе снега. Однако уже в понедельник, 12 января, снегопад вернётся: высота снежного покрова может увеличиться ещё на 8 см.

По поручению мэра главы районов держат на контроле уборку территорий своих районов, совершая объезды, ориентируясь на обращения граждан.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Нижний Новгород циклон «Фрэнсис» может принести месячную норму осадков.

Также сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода пережил многодневный снегопад без отмен рейсов.