Нижегородские дорожники готовятся к возвращению снегопада в начале недели

По данным городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, значения уже побили многолетние рекорды.
В последний день новогодних каникул город готовят к началу первой рабочей недели года. В воскресенье непогода стихла, поэтому акцент сделан на активном вывозе снега. Однако уже в понедельник, 12 января, снегопад вернётся: высота снежного покрова может увеличиться ещё на 8 см.
По поручению мэра главы районов держат на контроле уборку территорий своих районов, совершая объезды, ориентируясь на обращения граждан.
Ранее сообщалось, что обрушившийся на Нижний Новгород циклон «Фрэнсис» может принести месячную норму осадков.
Также сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода пережил многодневный снегопад без отмен рейсов.