Нижегородские дорожники готовятся к возвращению снегопада в начале недели

В последний день новогодних каникул город готовят к началу первой рабочей недели года. В воскресенье непогода стихла, поэтому акцент сделан на активном вывозе снега. Однако уже в понедельник, 12 января, снегопад вернётся: высота снежного покрова может увеличиться ещё на 8 см.