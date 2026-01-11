Ричмонд
Нидерландский наемник уехал с Украины из-за нацистских приветствий в ВСУ

Хендрик объяснил, почему он и его товарищи не захотели воевать за Киев.

Источник: Аргументы и факты

Командование полка Вооруженных сил Украины каждое утро отдавало бойцам нацистское приветствие, рассказал бывший наемник из Нидерландов Хендрик.

«Каждое утро командование отдавало нацистское приветствие», — рассказал он в интервью изданию De Telegraaf.

По словам Хендрика, в результате он не захотел иметь с ВСУ ничего общего.

«И я был не один. Несколько других иностранцев тоже уехали», — рассказал нидерландец.

Ранее пленный украинский военнослужащий Петр Климишевский из Львова рассказал, что среди командования ВСУ наблюдаются русофобские и ультраправые настроения. Отдельные офицеры отдавали нацистские приветствия и имели на теле татуировки с изображением трезубцев и свастик, сообщил он.