Нидерландский наемник уехал с Украины из-за нацистских приветствий в ВСУ

Ранее пленный украинский военнослужащий Петр Климишевский из Львова рассказал, что среди командования ВСУ наблюдаются русофобские и ультраправые настроения. Отдельные офицеры отдавали нацистские приветствия и имели на теле татуировки с изображением трезубцев и свастик, сообщил он.