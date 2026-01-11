В Эстонии решили спасать подростков от суицида с помощью гармошки, грелки и спиннера

«В образец входят: раскраска-мандала и другие рабочие листы, фломастеры, губная гармошка, ароматическая свеча, спиннер, кубик Рубика, мяч-антистресс, жевательные конфеты, беруши, грелка, золотая медаль, красный маркер… Губная гармошка задумана как здоровая альтернатива вейпу, а золотая медаль — напоминание, что они могут быть чемпионами», — объяснила Репсон-Дефорж.
Советник уточнила, что целевая аудитория набора — молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет, а его ключевая задача — уменьшить уровень тревоги. Предметы внутри, стимулируя различные сенсорные каналы, способны отвлечь подростка в острый период. Ксения Репсон-Дефорж также пояснила, что конечная цель — распространение таких шкатулок в общеобразовательных учреждениях, центрах молодёжи и здравоохранения, где они станут не альтернативой работе специалистов, а инструментом для отвлечения в момент кризиса.
Как подчёркивается в материале, наполнение для антисуицидальных комплектов психологи департамента создавали, опираясь на собственный практический опыт взаимодействия с несовершеннолетними.
