В Эстонии решили спасать подростков от суицида с помощью гармошки, грелки и спиннера

Советник уточнила, что целевая аудитория набора — молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет, а его ключевая задача — уменьшить уровень тревоги. Предметы внутри, стимулируя различные сенсорные каналы, способны отвлечь подростка в острый период. Ксения Репсон-Дефорж также пояснила, что конечная цель — распространение таких шкатулок в общеобразовательных учреждениях, центрах молодёжи и здравоохранения, где они станут не альтернативой работе специалистов, а инструментом для отвлечения в момент кризиса.