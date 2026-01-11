Долина уехала из России, не передав ключи Лурье

Долина также не экономит на питании: ей подают морепродукты, блюда японской кухни и итальянскую классику. Стоимость такого отдыха может доходить до миллиона рублей. Жилье в Москве к этому моменту уже освободили от личных вещей артистки, они находятся на складе, однако забирать их певица пока не спешит.