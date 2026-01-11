Долина уехала из России, не передав ключи Лурье

Подписание акта приема-передачи квартиры отложено до 20 января.
Певица Лариса Долина улетела на отдых в ОАЭ и не освободила квартиру в Москве в согласованный срок. Артистка сейчас находится на лакшери-курорте в Абу-Даби и не съехала с жилья, которое должна была сдать хозяйке квартиры Полине Лурье. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
Народная артистка остановилась на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. По информации канала, певица живет в отдельной вилле уже два дня. В программу отдыха входят посещение бассейнов, спа-процедуры, массаж, тренировки в спортзале, занятия теннисом и вечерние мероприятия с диджеями.
Долина также не экономит на питании: ей подают морепродукты, блюда японской кухни и итальянскую классику. Стоимость такого отдыха может доходить до миллиона рублей. Жилье в Москве к этому моменту уже освободили от личных вещей артистки, они находятся на складе, однако забирать их певица пока не спешит.
Как отмечал председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев, Лурье может принудительно выселить артистку, если та не освободит помещение добровольно. Сделать это она сможет при привлечении судебных приставов.