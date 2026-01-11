В Соцфонде рассказали об обращениях россиян в новогодние праздники

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сотрудники колл-центра Социального фонда РФ провели более 220 тысяч консультаций для россиян в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале Соцфонда России.
«С 1 по 11 января операторы единого контакт-центра СФР (Социального фонда России — ред.) оказали более 220 тысяч консультаций гражданам по вопросам социальных выплат, пенсий и пособий», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Социального фонда сообщили РИА Новости, что с 1 по 10 января фонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия.