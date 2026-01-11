Свердловчанин без прав пытался удрать от полиции через дворы. Фото

Сотрудники ГАИ смогли поймать лихача спустя несколько минут.
Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила ночью 11 января устроили погоню за водителем Chevrolet Lanos, который отказался останавливаться по требованию полиции. При этом у мужчины не было прав на управление транспортом. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Нарушитель предпринял попытку скрыться, совершив опасный маневр: он начал движение задним ходом, после чего развернулся и, увеличив скорость, попытался скрыться. Патрульный автомобиль с включенной сигнально-громкоговорящей установкой осуществил преследование», — рассказали в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, экипаж ДПС подал сигнал об остановке иномарке, водитель которой показался инспекторам подозрительным. Однако мужчина проигнорировал требование и попытался уйти от преследования.
Погоня длилась несколько минут. Инспекторы преследовали Chevrolet по дворам и улицам жилого сектора, где водитель создавал угрозу другим участникам движения резкими перестроениями и повышенной скоростью. В результате сотрудники ДПС блокировали автомобиль служебной машиной и пресекли дальнейшее движение. Сопротивления при задержании мужчина не оказал.
Выяснилось, что у водителя нет права управления транспортом — он никогда не получал водительское удостоверение. На него составили административные материалы по статье за управление автомобилем без прав, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Машину направили на штрафстоянку до установления законного владельца и принятия решения о дальнейшей судьбе транспортного средства.