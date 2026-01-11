Свердловчанин без прав пытался удрать от полиции через дворы. Фото

Выяснилось, что у водителя нет права управления транспортом — он никогда не получал водительское удостоверение. На него составили административные материалы по статье за управление автомобилем без прав, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Машину направили на штрафстоянку до установления законного владельца и принятия решения о дальнейшей судьбе транспортного средства.