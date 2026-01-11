Долина вместо переезда из квартиры Лурье отдыхает в премиальном отеле в Абу-Даби

Певица Лариса Долина вместе дочерью и внучкой улетела в Абу-Даби, где отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, на территории гостиницы находятся бассейны, спортзал и теннисный корт. Кроме того, там регулярно проходят вечеринки с диджеями. Кулинарная программа отдыха тоже соответствует уровню отеля.
Певица ест морепродукты, блюда японской и итальянской кухни. Стоимость такого отпуска, как утверждается, составляет от 300 тысяч до миллиона рублей, следует из публикации.
Полина Лурье намерена обратиться за помощью судебных приставов для принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Незадолго до этого акт приема-передачи жилища был сорван.
Лурье не приняла жилище из-за неявки артистки. Представитель Долиной также не смог подписать акт приема-передачи, так как у него нет таких полномочий.
По словам адвоката певицы Марии Пуховой, квартира была готова к передаче с 5 января, но Лурье не смогла приехать в тот день, так что данный процесс перенесли на 9 января.
Адвокат покупательницы недвижимости Светлана Свириденко позже добавила, что Долина отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры в Хамовниках раньше 20 января. Она объяснила это тем, что сейчас находится не в Москве.