Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры лакшери-отдыха Долиной в ОАЭ вместе передачи ключей Лурье

Народная артистка России Лариса Долина проводит январские каникулы в Абу-Даби вместе с дочерью и внучкой, несмотря на обязательство освободить квартиру в Москве, перешедшую новой владелице Полине Лурье. Кадры отдыха певицы добыл Mash.

Видео © Mash.

Передача жилья была перенесена на 20 января, поскольку певица находится за границей. В настоящее время Долина отдыхает на острове Саддият, остановившись в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island.

Артистка поселилась в отдельной вилле и проводит время на пляже, в спа-зоне, спортзале и ресторанах. В отеле предлагаются блюда японской, итальянской кухни и морепродукты. Стоимость такого отдыха оценивается от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

При этом личные вещи Долиной уже находятся на складе, однако забирать их она пока не планирует. Возвращение в рабочий график ожидается только 27 января, когда у певицы запланировано первое выступление в 2026 году. Таким образом, вопрос с освобождением квартиры пока остаётся открытым и фактически отложен до её возвращения из отпуска.

Ранее Life.ru писал, что передача ключей от квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье не состоялась из-за отсутствия доверенности у представителя певицы.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.