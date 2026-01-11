Появились кадры лакшери-отдыха Долиной в ОАЭ вместе передачи ключей Лурье

Видео © Mash.
Передача жилья была перенесена на 20 января, поскольку певица находится за границей. В настоящее время Долина отдыхает на острове Саддият, остановившись в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island.
Артистка поселилась в отдельной вилле и проводит время на пляже, в спа-зоне, спортзале и ресторанах. В отеле предлагаются блюда японской, итальянской кухни и морепродукты. Стоимость такого отдыха оценивается от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.
При этом личные вещи Долиной уже находятся на складе, однако забирать их она пока не планирует. Возвращение в рабочий график ожидается только 27 января, когда у певицы запланировано первое выступление в 2026 году. Таким образом, вопрос с освобождением квартиры пока остаётся открытым и фактически отложен до её возвращения из отпуска.
Ранее Life.ru писал, что передача ключей от квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье не состоялась из-за отсутствия доверенности у представителя певицы.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.