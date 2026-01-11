Ространснадзор следит за ситуацией с задержкой багажа на рейсе Москва — Дубай

Ространснадзор начал проверку из-за жалоб на задержку багажа пассажиров рейса Москва — Дубай. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты Ространснадзора занялись этим делом после того, как увидели сообщения о проблемах с возвращением вещей на рейсе авиакомпании Utair по этому маршруту. Сотрудники ведомства оценят законность действий перевозчика и проверят соблюдение прав пассажиров.
— При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты соответствующие меры инспекторского реагирования. Ространснадзор держит ситуацию на особом контроле, — передает официальный Telegram-канал службы.
Свыше половины багажа доставили домой пассажирам аэропорта Шереметьево, которые не смогли получить свои вещи из-за коллапса в ночь на 10 января. Сейчас воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.
Пассажиры рейсов, которые задержали из-за обрушившегося на Москву снегопада, могут обратиться в Роспотребнадзор за консультацией. Если представители перевозчика проигнорируют законные требования граждан, в ведомстве готовы помочь с защитой прав потребителей.