Mash: Долина улетела на лакшери-каникулы, так и не освободив квартиру

Певица Лариса Долина проводит отпуск в пятизвёздочном отеле в Абу-Даби, несмотря на необходимость освободить квартиру Полины Лурье в Москве. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, артистка отдыхает на острове Саддият в отеле Rixos Premium Saadiyat Island вместе с дочерью и внучкой. Сутки проживания там стоят от 300 тысяч до миллиона рублей.
Долина живёт в отдельной вилле, пользуется спа-комплексом, бассейнами и ресторанами, а её ближайший концерт запланирован только на 27 января. Сдача квартиры Лурье перенесена на срок не ранее 20 января.
Вещи певицы уже находятся на складе, однако сама она не торопится возвращаться. Напомним, суд ранее постановил выселить Долину из апартаментов в Хамовниках, которые были проданы Лурье.