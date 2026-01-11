Гигантский айсберг у Антарктиды потерял почти 80% площади

Гигантский айсберг А23а, дрейфующий у берегов Антарктиды, потерял уже 78% своей первоначальной площади и может полностью исчезнуть в ближайшее время. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.
По словам главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации Полины Солощук, только за последний месяц айсберг лишился около 30% своей площади. «Есть вероятность, что дни айсберга сочтены, и уже очень скоро он перестанет существовать», — отметила она.
Осенью от ледяного гиганта откололись четыре крупных фрагмента, однако даже после этого А23а оставался самым большим айсбергом в мире. Сейчас он продолжает дрейфовать в Южном океане и находится примерно в 200 километрах от острова Южная Георгия.
Айсберг А23а образовался в 1986 году как часть шельфового ледника Фильхнера. Его первоначальная площадь превышала 4 тысячи квадратных километров — почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг находился на мели, затем начал движение вдоль берегов Антарктиды. К началу 2025 года он приблизился к острову Южная Георгия, что вызвало обеспокоенность ученых, однако, не дойдя до острова около 80 километров, вновь сел на мель и оставался там до мая прошлого года, после чего дрейф возобновился.
Ранее ученые также обращали внимание на активизацию ледника Туэйтса, известного как «ледник Судного дня». Эксперты предупреждают, что его таяние может представлять угрозу для судоходства и в перспективе привести к значительному повышению уровня мирового океана.