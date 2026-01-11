Гигантский айсберг у Антарктиды потерял почти 80% площади

Айсберг А23а образовался в 1986 году как часть шельфового ледника Фильхнера. Его первоначальная площадь превышала 4 тысячи квадратных километров — почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг находился на мели, затем начал движение вдоль берегов Антарктиды. К началу 2025 года он приблизился к острову Южная Георгия, что вызвало обеспокоенность ученых, однако, не дойдя до острова около 80 километров, вновь сел на мель и оставался там до мая прошлого года, после чего дрейф возобновился.