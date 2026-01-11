Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: украинские ракеты «Фламинго» основаны на советских технологиях

Технический директор Ирина Терех заявила, что реактивные двигатели для ракет «Фламинго» взяли с советских самолетов.

Источник: Аргументы и факты

Разрабатываемая Украиной крылатая ракета «Фламинго» во многом опирается на советские технологии и комплектующие, пишет The Wall Street Journal.

«Реактивные двигатели взяты со старых советских самолетов», — рассказала технический директор компании Fire Point Ирина Терех.

Она добавила, что изучала советские руководства по созданию ракет. Кроме того, по данным издания, Fire Point консультировал 92-летний специалист, который участвовал в советской ракетной программе.

Ранее издание The Economist писало, что заявленные характеристики ракеты «Фламинго» вызывают сомнения.