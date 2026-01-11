WSJ: украинские ракеты «Фламинго» основаны на советских технологиях

Разрабатываемая Украиной крылатая ракета «Фламинго» во многом опирается на советские технологии и комплектующие, пишет The Wall Street Journal.
«Реактивные двигатели взяты со старых советских самолетов», — рассказала технический директор компании Fire Point Ирина Терех.
Она добавила, что изучала советские руководства по созданию ракет. Кроме того, по данным издания, Fire Point консультировал 92-летний специалист, который участвовал в советской ракетной программе.
Ранее издание The Economist писало, что заявленные характеристики ракеты «Фламинго» вызывают сомнения.