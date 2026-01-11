Ричмонд
Ирина Дубцова показала кадры отдыха на Мальдивах с семьёй бойфренда-бизнесмена

Певица Ирина Дубцова проводит отпуск на Мальдивах вместе с бизнесменом Иваном Петренко. Артистка показала детали отдыха подписчикам в своём блоге.

Первый снимок в соцсетях запечатлел счастливую пару, держащуюся за руки. На них красуются сочетающиеся наряды в светлых тонах, а позади бескрайний океан. На втором снимке рядом с возлюбленными уже присутствуют детки Петренко. Ребята также блистают в белоснежных футболках. Заметно, что они чувствуют себя комфортно рядом с Ириной.

«И пусть весь мир подождёт», — подписала кадры Дубцова.

Ранее стало известно, что Ирина Дубцова перешла на новый этап отношений с возлюбленным в роскошном турецком отеле. Директор крупного бьюти-бренда Иван Петренко познакомил артистку со своими детьми от предыдущего брака и даже взял их на совместный отдых.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.