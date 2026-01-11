Ирина Дубцова показала кадры отдыха на Мальдивах с семьёй бойфренда-бизнесмена

Первый снимок в соцсетях запечатлел счастливую пару, держащуюся за руки. На них красуются сочетающиеся наряды в светлых тонах, а позади бескрайний океан. На втором снимке рядом с возлюбленными уже присутствуют детки Петренко. Ребята также блистают в белоснежных футболках. Заметно, что они чувствуют себя комфортно рядом с Ириной.