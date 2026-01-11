На Кипре пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер

Владислав пропал еще 7 января.
Власти Кипра объявили о начале масштабной операции по поиску бывшего генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, пропавшего в Лимасоле 7 января 2026 года. Сообщение об исчезновении российского предпринимателя опубликовало управление уголовного розыска провинции Лимасол в в своем аккаунте в X.
«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера. Гражданин России, пропавший без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле», — говорится в официальном сообщении управления уголовного розыска.
Как сообщает кипрская пресса со ссылкой на свои источники в силовых структурах, к поискам российского бизнесмена привлечены подразделения гражданской обороны и отряды добровольцев. По данным местных СМИ, в операции задействованы вертолет и несколько беспилотников для обследования труднодоступной местности. Полиция оцепила район деревни Писсури на гористом побережье примерно посередине между Лимасолом и Пафосом. Этот шаг предприняли после того, как специалисты отследили последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера, зафиксированный в указанной зоне.