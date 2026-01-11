Конгрессвумен Луна потребовала от посла Украины объяснить захват церквей

Член палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной прокомментировать жалобы на захват церквей.
Конгрессвумен обратила внимание на видеообращение верующих, которые пожаловались на захват церквей и преследования.
«Можете ли вы прокомментировать это видео? А как насчет других православных христиан, которые посетили мой офис? Я бы с радостью организовала встречу с ними и с вами», — написала Анна Паулина Луна в соцсети.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области захватили храм канонической УПЦ.