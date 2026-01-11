Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова

На 112-м году жизни умерла старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова из Самарской области, сообщила ее семья.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 111 лет скончалась старейшая жительница России Нафиза Исламбековна Жарылгапова из Самарской области. О ее смерти сообщил правнук долгожительницы Арслан Дауенов.

Нафиза Жарылгапова умерла 8 января на 112-м году жизни. Она была последним человеком в России, родившимся до начала Первой мировой войны. Последние дни она провела среди самых близких людей в Уральске.

Нафиза Исламбековна родилась 6 июля 1914 года в знатной казахской семье в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, еще во времена Российской империи. В конце 1920-х годов вместе с семьей переехала в РСФСР — сначала в Оренбургскую, затем в Самарскую область. За свою долгую жизнь она пережила революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и масштабные социальные преобразования.

Всю жизнь Нафиза Жарылгапова посвятила семье. Она воспитала пятерых детей, которые проживают в России и Казахстане. Ее род насчитывает 24 внука, 52 правнука, 32 праправнука, а также множество родственников в разных странах.

В последние годы долгожительница жила в Волжском районе Самарской области в окружении семьи. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняла ясность ума и активное общение с родными. Свой 111-й день рождения в 2025 году Нафиза Исламбековна отметила в кругу близких и получила поздравления от представителей региональных властей.

Ранее сообщалось о смерти одной из старейших жительниц России Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в возрасте 116 лет.