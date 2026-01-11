Скончалась старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова

Нафиза Исламбековна родилась 6 июля 1914 года в знатной казахской семье в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, еще во времена Российской империи. В конце 1920-х годов вместе с семьей переехала в РСФСР — сначала в Оренбургскую, затем в Самарскую область. За свою долгую жизнь она пережила революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и масштабные социальные преобразования.