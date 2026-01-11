Актер Джан Яман вышел на связь после сообщений о своем задержании с наркотиками

Турецкий актер Джан Яман на своей странице в Instagram* опроверг сообщения о своем задержании. Он уточнил, что сейчас находится в Италии, подчеркнув, что турецкая пресса всегда относилась к нему плохо.
— Думаете, я правда хожу с наркотиками в то время, когда полиция ведет жесткие расследования и арестовывает многих известных людей? Если бы это вообще было правдой, меня бы не выпустили в такой короткий срок и я не смог бы вернуться в Италию, — написал артист.
Сообщалось, что актера якобы взяли во время операции правоохранителей в ночных заведениях Стамбула. У Ямана якобы при себе нашли твердые предметы красноватого цвета.
Еще в начале января в Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержаны 24 человека, среди которых оказался актер Догукан Гюнгер, известный по сериалу «Клюквенный щербет».
