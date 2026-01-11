Ричмонд
Глава Минэнерго США Райт назвал срок переходного периода в Венесуэле

Крис Райт заявил, что переходный период в Венесуэле под управлением США может занять до двух лет и более.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства энергетики США Крис Райт назвал срок переходного периода в Венесуэле под управлением американской администрации. В эфире телеканала CBS министр подчеркнул, что он может занять от одного года до двух лет, а возможно и больше.

«Я не знаю временных рамок этого. Это не недели, это скорее месяцы. Это может быть год или два, может быть и больше», — рассказал Райт в беседе с журналистами.

По словам главы Минэнерго, США хотят привести к власти в Венесуэле «легитимное правительство», с которым страна якобы «вернет полный суверенитет». Вмешательство американского лидера Дональда Трампа, по словам Райта, «позволило продвинуться» в достижении этой цели.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы. В ведомстве заявили о солидарности Москвы с венесуэльским народом и поддержке курса руководства страны.

