Россиянин отсудил у BMW 400 млн рублей за сломанный вентилятор

Авто было куплено за 11 миллионов рублей.
Автокомпания BMW заплатит россиянину 400 млн рублей по спору из ‑за неисправного вентилятора обдува сиденья BMW X7, купленном в 2021 году за 11 млн рублей. Об этом сообщил автовладелец.
Конфликт начался с поломки вентилятора в сиденье, после чего владелец обратился в сервис, но, по его словам, проблему долго не устраняли. Истец потребовал неустойку за нарушение сроков ремонта, и суд первой инстанции постановил начислять ее до замены детали. «Сначала суд решил, что неустойка должна капать до замены детали. BMW обжаловал это решение, и его отменили. Дело дошло до Верховного суда — там поддержали меня и отправили дело на пересмотр уже с учетом необходимости выплатить компенсацию», — передает слова хозяина авто telegram-канал Mash.
Автолюбитель сообщил, что часть выплаты он уже распланировал: он заявил о готовности направить до половины полученных средств на покупку беспилотников для российских военных. По его словам, одна из группировок, действующих в районе Купянска, уже подала заявку на поставку дронов.