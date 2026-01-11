Россиянин отсудил у BMW 400 млн рублей за сломанный вентилятор

Конфликт начался с поломки вентилятора в сиденье, после чего владелец обратился в сервис, но, по его словам, проблему долго не устраняли. Истец потребовал неустойку за нарушение сроков ремонта, и суд первой инстанции постановил начислять ее до замены детали. «Сначала суд решил, что неустойка должна капать до замены детали. BMW обжаловал это решение, и его отменили. Дело дошло до Верховного суда — там поддержали меня и отправили дело на пересмотр уже с учетом необходимости выплатить компенсацию», — передает слова хозяина авто telegram-канал Mash.