Названы способы, как прийти в форму после длинных новогодних праздников

«Резкие ограничения — главный провокатор срывов. Вместо этого используйте принцип “умной тарелки”: постепенно сокращайте объем порций на 15−20%, наполняя половину тарелки клетчаткой (овощи, зелень), четверть — качественным белком (рыба, птица, тофу), а оставшуюся часть — сложными углеводами (бурый рис, цельно зерновые)», — сказала Анастасия Роу в интервью «МК.RU». Она добавила, что нужно заменять промышленное сладкое более полезными альтернативами — фруктами, печеными яблоками или небольшим количеством горького шоколада.