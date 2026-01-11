Названы способы, как прийти в форму после длинных новогодних праздников

Нутрициолог рассказала о принципе «умной тарелки»: постепенно сокращайте объем порций на 15−20%
После новогодних застолий многие сталкиваются с набором веса и ощущением тяжести, однако жесткие диеты не решат проблему. Нутрициолог и врач-косметолог Анастасия Роу рассказала, как можно постепенно войти «в рабочий режим еды».
«Резкие ограничения — главный провокатор срывов. Вместо этого используйте принцип “умной тарелки”: постепенно сокращайте объем порций на 15−20%, наполняя половину тарелки клетчаткой (овощи, зелень), четверть — качественным белком (рыба, птица, тофу), а оставшуюся часть — сложными углеводами (бурый рис, цельно зерновые)», — сказала Анастасия Роу в интервью «МК.RU». Она добавила, что нужно заменять промышленное сладкое более полезными альтернативами — фруктами, печеными яблоками или небольшим количеством горького шоколада.
Особое внимание после праздников стоит уделить борьбе с отечностью. Справиться с ней помогают умеренные физические нагрузки — прогулки, плавание, растяжка, которые стимулируют лимфоток и выводят лишнюю жидкость из организма. Главный совет нутрициолога — сделать движение частью повседневной жизни. Небольшая активность в течение дня помогает ускорить метаболизм, повысить уровень энергии и улучшить настроение без изнурительных тренировок.
Эксперт также подчеркивает важность возвращения к привычному режиму сна, питания и питья. Регулярный график помогает нормализовать гормональный фон, напрямую влияющий на аппетит и вес. В случае выраженной отечности Роу рекомендует обратиться к специалистам — современные косметологические процедуры способны быстро улучшить микроциркуляцию и уменьшить объемы.