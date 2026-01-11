В правительстве перечислили длинные праздничные выходные, которые ждут ростовчан

Длинные новогодние каникулы завершены, но в течение года ростовчан еще ждут продолжительные периоды отдыха. Это следует опубликованного правительством страны производственного календаря на 2026-й с обозначением праздничных выходных.
Празднование Дня защитника Отечества позволит отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Выходить на работу нужно будет 24 февраля.
В марте Международный женский день также подарит три выходных дня — с 7 по 9 марта.
Майские праздники разделятся на два этапа. Первый период отдыха — с 1 по 3 мая. Второй продолжительный выходной ожидается с 9 по 11 мая.
В июне можно будет планировать мини-отпуск в честь Дня России. Отдыхать предстоит с 12 по 14 июня включительно.
Осенью выходной день предусмотрен на 4 ноября — День народного единства.
Следующие новогодние каникулы начнутся, как обычно, 31 декабря 2026 года.
