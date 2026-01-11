Кличко показал, как размораживают теплотрассу в Киеве после мощнейшей атаки РФ

Ранее сообщалось, что ночные удары российских ракет по критической инфраструктуре Киева стали крупнейшей атакой ВС РФ за последнее время. Кличко оценил ситуацию как сложную, но контролируемую и подчеркнул нехватку ресурсов у украинской ПВО. Главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении раскритиковал Кличко за неготовность города к ударам и заявил, что столица должна была заранее подготовить резервные схемы энергоснабжения.