Кличко показал, как размораживают теплотрассу в Киеве после мощнейшей атаки РФ

В Киеве коммунальщики устраняют последствия обстрелов. Видео © Telegram / Віталій Кличко.
«Коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, поврежденную в результате вражеской атаки. Чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в домах киевлян. Работы ведутся днем и ночью», — написал он.
Кличко призвал горожан сохранять спокойствие и уверенность в том, что инфраструктуру удастся восстановить.
Ранее сообщалось, что ночные удары российских ракет по критической инфраструктуре Киева стали крупнейшей атакой ВС РФ за последнее время. Кличко оценил ситуацию как сложную, но контролируемую и подчеркнул нехватку ресурсов у украинской ПВО. Главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении раскритиковал Кличко за неготовность города к ударам и заявил, что столица должна была заранее подготовить резервные схемы энергоснабжения.
