Кличко показал, как размораживают теплотрассу в Киеве после мощнейшей атаки РФ

Мэр украинской столицы Виталий Кличко продемонстрировал обледеневшую теплотрассу в Киеве, которую коммунальные службы «размораживают» автогеном. Кличко подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб трудятся в сложных условиях: после обстрелов, при нехватке персонала и при необходимости работать за двоих. По его словам, большинство зданий уже получили отопление, а работы продолжаются.

Источник: Life.ru

В Киеве коммунальщики устраняют последствия обстрелов. Видео © Telegram / Віталій Кличко.

«Коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, поврежденную в результате вражеской атаки. Чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в домах киевлян. Работы ведутся днем и ночью», — написал он.

Кличко призвал горожан сохранять спокойствие и уверенность в том, что инфраструктуру удастся восстановить.

Ранее сообщалось, что ночные удары российских ракет по критической инфраструктуре Киева стали крупнейшей атакой ВС РФ за последнее время. Кличко оценил ситуацию как сложную, но контролируемую и подчеркнул нехватку ресурсов у украинской ПВО. Главарь киевского режима Владимир Зеленский в обращении раскритиковал Кличко за неготовность города к ударам и заявил, что столица должна была заранее подготовить резервные схемы энергоснабжения.

