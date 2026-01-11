Некогда крупнейший в мире айсберг А23а потерял почти 80 процентов площади

Гигантский айсберг А23а, некогда носивший звание крупнейшего в мире, постепенно разрушается. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Его снежная «шапка» начала резко сокращаться. Ледяная глыба потеряла уже 78 процентов своей площади от первоначальных размеров.
— Есть вероятность, что дни айсберга сочтены и уже очень скоро он перестанет существовать, — передает официальный Telegram-канал научного учреждения.
Еще в декабре айсберг А23а, дрейфующий в Южном океане, потерял статус крупнейшего в мире. Позже Роскосмос опубликовал фотографию нового носителя звания самого большого айсберга D15а с орбиты. Глыба дрейфует в море Содружества.
Айсберг А23а весной одномоментно лишился почти четырех процентов своей площади, уменьшившись на 120 квадратных километров, что в четыре раза больше озера Байкал. Фрагмент откололся от ледяной глыбы в районе моря Скоша в Атлантике.
О событиях на другом полюсе Земли рассказал профессор Даремского университета в Британии Стюарт Джеймисон. Ученый сообщил, что в восточной части Антарктиды ледники скрывают русла древних рек, возникшие десятки миллионов лет назад.