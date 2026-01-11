Ричмонд
Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Вегетарианцам нужно употреблять больше белковой пищи в зимний период в целях поднятия иммунитета. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дала доцент Медицинской академии КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.

Источник: РИА "Новости"

«Вегетарианцам сейчас рекомендовано увеличить количество животного белка, чтобы поддержать иммунитет. Потому что в зимний период ограничено количество овощей. Летом другая ситуация, а в зимний период (для получения витаминов у нас) в основном цитрусовые, но не все их могут переносить, возможна аллергия», — сказала она.

По словам Сухаревой, сейчас в ресторанах и кафе много вегетарианских меню.

«Нельзя сказать, что они (сторонники вегетарианства — ред.) совсем обделены продуктами питания, но им, конечно, тяжелее, чем другим людям — и разнообразить свой стол, и получить полноценное питание», — уточнила врач.

Что касается веганов — людей, совсем не употребляющих пищу животного происхождения, — то диетолог подчеркнула, что иммунитет у таких людей, как правило, снижен.

«Как бы они ни говорили, что прекрасно себя чувствуют, но научные данные свидетельствуют о том, что все-таки именно иммунитет страдает, а сейчас крайне важны витамин С, витамин D и цинк», — отметила собеседница.