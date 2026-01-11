На Кипре ведут поиски пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Согласно заявлениям СМИ, к поискам Баумгертнера привлечены сотрудники гражданской обороны, добровольцы. Также на проведение операции был выделен вертолет и беспилотные аппараты для наблюдения с воздуха. Кроме того, был оцеплен район деревни Писсури недалеко от Лимасола и Пафоса, где был зафиксирован последний сигнал телефона бизнесмена.