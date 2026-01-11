На Кипре ведут поиски пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

На Кипре ведут операцию по поискам бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом говорится в сообщении полиции республики.
«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Согласно заявлениям СМИ, к поискам Баумгертнера привлечены сотрудники гражданской обороны, добровольцы. Также на проведение операции был выделен вертолет и беспилотные аппараты для наблюдения с воздуха. Кроме того, был оцеплен район деревни Писсури недалеко от Лимасола и Пафоса, где был зафиксирован последний сигнал телефона бизнесмена.
Ранее KP.RU сообщал, что в СК России по Красноярскому краю и Хакасии рассказали о продолжающемся расследовании исчезновения семьи Усольцевых.