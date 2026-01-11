Подростки стали массово травиться таблетками для собак ради наркотического эффекта

Подростки в России в последнее время начали массово травиться лекарственными препаратами для собак. Они заказывают через интернет-магазины ветеринарные средства с действующим веществом габапентин, чтобы получить эффект наркотического опьянения.
Несовершеннолетние оставляют в отзывах на сайтах подробные описания своего опыта. Они делятся ощущениями и советуют другим, сколько именно таблеток нужно принять для достижения желаемого состояния. По словам врачей, бесконтрольный прием габапентина может привести к сильному отравлению, развитию зависимости и необратимым сбоям в работе нервной системы.
— Сейчас лекарства для животных продаются без рецептов и проверок, что фактически делает их доступными для несовершеннолетних. Гапентин — это ветеринарный препарат для собак и кошек, используемый от тревоги, боли и судорог, — передает Telegram-канал РЕН ТВ.
Российские школьники также массово скупают бетельный орех из-за «опьяняющего» эффекта. По информации СМИ, он находится в свободной продаже на маркетплейсах.
В ряде азиатских стран рекламу и продажу этого ореха ограничили из-за роста заболеваемости раком ротовой полости. Как бетельный орех воздействует на организм и чем он опасен, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.