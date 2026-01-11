Подростки стали массово травиться таблетками для собак ради наркотического эффекта

Несовершеннолетние оставляют в отзывах на сайтах подробные описания своего опыта. Они делятся ощущениями и советуют другим, сколько именно таблеток нужно принять для достижения желаемого состояния. По словам врачей, бесконтрольный прием габапентина может привести к сильному отравлению, развитию зависимости и необратимым сбоям в работе нервной системы.