Жители Болгарии при переходе на евро сдали 10 грузовиков монет левов

В Болгарии в рамках перехода на европейскую валюту с 1 января 2026 года банки приняли от клиентов свыше 30 млн банкнот и более 200 млн монет левов, пишет портал bgnes.bg.
Общая масса сданных монет составляет около 150 тонн, это примерно до 10 больших грузовиков, отмечается в сообщении. Отмечается, что в обращении остается еще более 10 тысяч тонн монет, так как в конце 2025 года их количество превысило сумму 3,3 млрд левов.
Отметим, 10 января Болгарский народный банк (БНБ) на своем официальном сайте сообщил, что объем болгарских левов в обращении составляет 16,1 млрд левов, что составляет 48 процентов от суммы, выведенной из обращения. При этом в обращение выпущены евробанкноты и евромонеты общей стоимостью €3,1 млрд, сообщили в банке.
Напомним, Болгария с 1 января 2026 года перешла на валюту ЕС и стала 21-й страной, которая выполнила официальные требования по вступлению в еврозону, в том числе по показателям инфляции, дефицита бюджета, размерам долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса.