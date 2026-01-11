Жители Болгарии при переходе на евро сдали 10 грузовиков монет левов

Общая масса сданных монет составляет около 150 тонн, это примерно до 10 больших грузовиков, отмечается в сообщении. Отмечается, что в обращении остается еще более 10 тысяч тонн монет, так как в конце 2025 года их количество превысило сумму 3,3 млрд левов.