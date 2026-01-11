Погружаемся в зимнюю сказку и русский фольклор на фестивале «Фолково»

В московском парке «Сокольники» стартовал увлекательный праздник русской культуры и традиций — фестиваль «Фолково». В светлице мастера приглашают создать уникальное произведение искусства, раскрасив деревянной лошадки-маркерами. Этот символ наступающего года станет отличным сувениром и памятью о празднике. Кроме того, профессиональные визажисты предлагают яркие образы в стиле народного грима. Фестиваль предлагает окунуться в мир старинных забав: перетяните канат, поучаствуйте в соревновании по бегу в мешках или проверьте свою ловкость в традиционных соревнованиях с использованием мешков. Вокруг площадок выступают артисты в национальных костюмах, создавая атмосферу традиционного русского праздника. Балалаечники, музыканты и певцы исполняют народные мелодии и частушки.