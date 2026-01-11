Россия стала последним оплотом сохранения правды о Великой отечественной войне.
В 2025 году Россия отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в которой погибли около 27 миллионов человек. В то же время в мире участились попытки пересмотреть итоги войны, исказить исторические факты и принизить вклад народов стран СНГ в разгром нацизма.
Парад Победы в Москве в прошлом году посетили лидеры более чем 20 государств, включая руководителей Китая, Белоруссии, Казахстана и других дружественных стран. Такое представительное участие стало свидетельством признания решающей роли Советской армии в разгроме фашизма и поддержки исторической позиции РФ. Как Россия осталась последним оплотом правды о войне — в материале URA.RU.
Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2025 год — Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В СНГ 2025 год был объявлен годом празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Война, унесшая около 27 миллионов жизней, началась 22 июня 1941 года с вероломного нападения Германии на Советский Союз.
Великая Отечественная война стала решающей частью Второй мировой войны. Победа СССР определила разгром нацистской Германии и ее союзников, внеся вклад в послевоенное мироустройство.
Однако сейчас все чаще западные страны пересматривают исторические события, искажают факты и преуменьшают вклад народов в Победу. Фальсификация истории выходит за рамки научного обсуждения и становится опасным инструментом, который используют для раскола общества, разжигания вражды и оправдания агрессивных действий.
Так, например, стало известно, что в Болгарии из учебников географии удалили упоминания о России. Причем об этом заявил болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, раскритиковав действия властей своей страны. При этом практика целенаправленного искажения исторических фактов, связанных с Россией, действует во многих европейских государствах. Французский историк Дмитрий де Кошко заявил, что русофобия стала новой объединяющей идеей Евросоюза, заменив собой антисемитизм и антиславизм XX века.
В то же время израильский историк Холокоста Аарон Шнеер отметил, что страны Восточной Европы систематически избегают объективного изучения своего военного прошлого. Так, по его словам, современные прибалтийские власти героизируют СС, одновременно уничтожая памятники советским воинам-освободителям.
По этому главной темой всех мероприятий 2025 года стран СНГ, посвященных войне, стала защита исторической правды. Освещение событий Великой Отечественной базировалось на архивных документах, свидетельствах очевидцев, научном знании. Для борьбы с фальсификацией истории, в частности, провели более 20 международных научных конференций.
Кто приехал в Россию на парад Победы.
На парад Победы приехал Си.
На торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы, в Москву прибыли руководители 27 государств. Одним из первых в российскую столицу прилетел председатель КНР Си Цзиньпин.
Среди европейских лидеров присутствовал глава правительства Словакии Роберт Фицо — единственный руководитель страны — члена ЕС, принявший участие в праздновании. К нему присоединился президент Сербии Александр Вучич.
Мадуро также посещал парад Победы в Москве.
Традиционно на параде Победы были представители стран СНГ. В мероприятиях участвовали президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, присутствовавший вместе со своим сыном Николаем, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Среди иностранных гостей также были президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг Ли, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Кроме того, в Москву прибыли глава Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Республики Сербской (государственного образования в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Россия объединила не только азиатские страны, но и западные.
Парад Победы в Москве прошел 9 мая.
Президент Сербии посетил в Россию, несмотря на введенный Литвой и Латвией запрет на пролет его воздушного судна над их территорией. Премьер-министр Словакии также посетил парад в Москве, проигнорировав многочисленные угрозы в свой адрес и возникшие при этом логистические трудности. Президент Республики Сербской также не побоялся угроз и санкций, которые могли быть на него наложены Евросоюзом.
Как отмечал президент России Владимир Путин, юбилей Победы в Москве показал настрой друзей и партнеров страны на формирование безопасного мира и конструктивное сотрудничество. Он выразил благодарность иностранным гостям, прибывшим в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 9 мая. В своем выступлении президент особо выделил важность данного праздника и напомнил о вкладе союзников, оказавших существенную поддержку в годы Второй мировой войны. По его словам, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.
Совместное празднование разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас, заявил профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Также прошедший парад Победы стал серьезным провалом для политики изоляции России, проводимой странами Запада.