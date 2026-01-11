Президент Сербии посетил в Россию, несмотря на введенный Литвой и Латвией запрет на пролет его воздушного судна над их территорией. Премьер-министр Словакии также посетил парад в Москве, проигнорировав многочисленные угрозы в свой адрес и возникшие при этом логистические трудности. Президент Республики Сербской также не побоялся угроз и санкций, которые могли быть на него наложены Евросоюзом.